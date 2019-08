The CHANCE (Campamento Hispano Abriendo Nuestro Camino a la Educación) summer program at UNC Greensboro (UNCG) has been named a 2019 “Program to Watch” by Excelencia in Education for its efforts to increase Latinx student success. CHANCE is one of just 20 programs nationwide to receive this recognition.

Launched in 2017, CHANCE is an intensive weeklong college preparation and leadership skills development experience for Latinx high school students. Participants have the opportunity to attend mock classes taught by UNCG faculty, hear from special guest speakers and alumni, engage in cultural activities, and learn more about student life at UNCG. Ultimately, the program is designed to provide a pathway to college for first-generation, underserved Latinx students.

This year, more than 150 Latinx students participated in the program. Many former CHANCE campers are now finding success as college students, at UNCG or elsewhere. From the 2017 cohort, 57.3% of participants have enrolled in college, with a retention rate of 92% for those who enrolled at UNCG. These students have also achieved an average GPA of 3.3.

“The CHANCE program’s growth rate of 162% in just three years is more than an inflection point, it’s an exclamation point,” said Chancellor Franklin D. Gilliam, Jr. “It’s a testament to the value provided by CHANCE to the Latinx community, and to making a college education achievable. CHANCE is aligned well with our mission as a public institution – opportunity, excellence, and impact – and we are excited to continue growing the program in the years to come.”

CHANCE is one of several initiatives at UNCG to attract and support Latinx students, who currently make up 9% of UNCG’s student population. To learn more about CHANCE, visit admissions.uncg.edu/visit/events/chance/.

Since 2005, Excelencia in Education has recognized programs that use evidence-based practices that accelerate Latinx student success in higher education through its annual effort, “Examples of Excelencia.” This year, Excelencia received 166 program nominations from 32 states, Washington, D.C., and Puerto Rico. Programs are recognized in four categories: associate, baccalaureate, graduate, and community-based organizations. Learn more at edexcelencia.org/2019-programs-watch.

CHANCE, programa de UNCG para estudiantes Latinx, recibe premio nacional

Campamento Hispano Abriendo Nuestro Camino a la Educación (CHANCE) de UNC Greensboro fue nombrado un ‘Program to Watch’ (programa para ver) para 2019 por Excelencia in Education (Excelencia en la Educación). El premio reconoce el programa y sus esfuerzos para mejorar él éxito de los estudiantes Latinx. CHANCE es uno de solo 20 programas a nivel nacional, y el único programa en el estado, que han recibido este premio.

Iniciado en 2017, CHANCE es una experiencia intensiva en la cual los estudiantes Latinx tienen la oportunidad de aprender más sobre la experiencia universitaria y desarrollarse como líderes. Los participantes asisten a clases enseñadas por profesores de UNCG, escuchan lecturas de invitados especiales y graduados, participan en actividades culturales, y aprenden más sobre la vida estudiantil en UNCG. El objetivo del programa es abrir un camino a la universidad para estudiantes Latinx que son los primeros en su familia en ir a la universidad.

Este verano, más de 150 estudiantes Latinx participaron en el programa. Muchos estudiantes que participaron en el programa en los años anteriores ya han encontrado éxito como estudiantes universitarios, en UNCG o en otras universidades. Del grupo de 2017, 57,3% de los estudiantes asisten a una universidad, con una tasa de retención de 92% para los que asisten a UNCG. Además, estos estudiantes han logrado un GPA (promedio de clasificaciones) de 3,3.

“La tasa de crecimiento de CHANCE es 162% en solo tres años. Esto representa un punto de inflexión para el programa y la universidad y muestra el valor de CHANCE para la comunidad Latinx”, dijo Franklin D. Gilliam, Jr., el rector de UNCG. “CHANCE se alinea con nuestra misión como una universidad pública —oportunidad, excelencia, e impacto— y estamos emocionados por continuar a desarrollar el programa en los próximos años.”

CHANCE es uno de varios programas de UNCG para reclutar y apoyar a los estudiantes Latinx, quienes son 9% de la población estudiantil de la universidad. Para aprender más sobre CHANCE, visita admissions.uncg.edu/visit/events/chance/.

Desde 2005, Excelencia in Education y su esfuerzo anual de “Examples of Excelencia” (Ejemplos de Excelencia) han reconocido a los programas que usan prácticas basadas en evidencia para acelerar el éxito de estudiantes Latinx. Este año, la organización recibió 166 nominaciones para programas de 32 estados, Washington, D.C., y Puerto Rico. Programas son reconocidos en cuatro categorías: título asociado, licenciatura, título graduado, y organizaciones comunitarias. Visita edexcelencia.org/2019-programs-watch para más información.

Photography by/fotografía por Jiyoung Park