Racism has frequently been characterized as a virus – one that, despite efforts, continues to spread and plague society.

It’s an infection that hits early in life, with young children experiencing discrimination in elementary schools, daycares, parks, and playgrounds.

Research shows that the consequences are serious, and often they’re long-term.

“Very early on, kids begin to internalize these messages, which can affect mental health and academic success down the road,” explains Dr. Gabriela Livas Stein, associate professor of psychology at UNC Greensboro.

To help counter negative messages and improve outcomes for children of color, Stein has teamed up with UNCG colleagues Dr. Stephanie Irby Coard (Human Development and Family Studies) and Dr. Laura Gonzalez (Teacher Education and Higher Education), along with Wake Forest University’s Dr. Lisa Kiang (Psychology), to create a program that helps parents of color talk with their children about racism and discrimination.

“We’re at a tumultuous time in terms of race relations. Parents need tools, because it’s not easy. I see this program as a model that could be used anywhere.” – Dr. Stephanie Irby Coard

“One Talk at a Time,” or “Una plática a la vez” in Spanish, is an online video series that gives parents the toolkit they need to have these difficult conversations with their children. The program is funded by UNCG Strategic Seed Grants.

“We wanted something that could easily be consumed as a video on your smartphone,” Stein says.

One Talk at a Time is based on current research in the field, as well as focus groups conducted by the research team. While the program is designed for all people of color in the United States, it includes specific videos for Latino and Asian American immigrant families, as well as Black American families.

When should parents begin to have these conversations with their children?

“There’s no 100 percent right answer, but we do know that kids start experiencing some of these racial and cultural differences in early elementary school,” Stein says. “You want to start having conversations that are appropriate for their development.”

First, One Talk at a Time recommends that parents focus on cultural pride messages. Research shows that kids who feel more connected to their cultural group and have a sense of pride have better outcomes academically and psychologically.

Second, parents should provide their children with something they can do as a response to the racism and discrimination they encounter.

“Often, when there is an incident, it’s awkward and uncomfortable, and children may leave upset and angry, wishing they had said something,” Stein says. “We want to help our kids recognize these situations and what they can do in the moment.”

For example, if a child is made fun of at school for speaking Spanish, they can respond by sharing how proud they are to be part of the Latino community and speak two languages.

Latino and Asian immigrants and Black Americans tend to approach issues of racism and discrimination differently. Often, immigrants may try to ignore it or “shake it off” instead of proactively countering messages.

For Black Americans, who have endured racism in the United States for centuries, having these challenging conversations has always been a part of raising children.

“This is something we’ve been doing forever,” says Coard. “Black families are doing something, but they aren’t necessarily doing it in a way that’s developmentally appropriate. Parents are struggling with how to balance messages that are real, but still give hope and provide a sense of empowerment.”

According to Coard, this kind of community-engaged work is so important because the “societal landscape demands it.”

“We’re at a tumultuous time in terms of race relations,” she says. “Parents need tools, because it’s not easy. I see this program as a model that could be used anywhere.”

The research team is now beginning to test the effectiveness of the program, and plan to make the videos available to the broader public in the future. Families interested in participating in an upcoming research trial to test the feasibility of the video series are invited to contact Stein at glstein@uncg.edu.

To learn more and to watch a video introduction to the program, visit caminoslab.org/onetalk.

Story by Alyssa Bedrosian, University Communications

Photography by Martin W. Kane, University Communications

Serie de videos les ayuda a los padres hablar con sus hijos sobre la discriminación y el maltrato

El racismo ha sido caracterizado frecuentemente como un virus, uno que, a pesar de los esfuerzos anti-racistas, se sigue propagando y daña a la sociedad.

Es una infección que afecta temprano en la vida, con niños sufriendo discriminación en las escuelas, guarderías, y en los juegos de recreo de los parques.

Los estudios han mostrado que las consecuencias son serias y duraderas.

“Muy temprano en la vida, los niños empiezan a internalizar estos mensajes, los cuales pueden afectar su salud mental y el éxito académico en el futuro”, explica Dra. Gabriela Livas Stein, profesora asociada de psicología en UNC Greensboro.

Para contrarrestar estos mensajes negativos y apoyar el desarrollo de los niños y jóvenes, Stein está trabajando con sus colegas Dra. Stephanie Irby Coard (profesora de desarrollo humano y los estudios familiares), Dra. Laura Gonzalez (profesora de educación de maestros y estudios de graduados), y Dra. Lisa Kiang (profesora de psicología) de Wake Forest University, para crear un programa que ayude a los padres de las minorías hablar con sus hijos sobre el racismo y la discriminación.

“Estamos en un momento turbulento con respecto a las relaciones raciales. Los padres necesitan herramientas porque no es fácil. Creo que este programa es un modelo que se puede usar en cualquier lugar”. – Dra. Stephanie Irby Coard

“Una plática a la vez” es una serie de videos en línea que les da a los padres las herramientas necesarias para tener estas conversaciones difíciles con sus hijos. UNCG Strategic Seed Grants, un programa de becas para investigadores en UNCG, apoya el programa.

“Queríamos crear algo que la gente pudiera accesar fácilmente en sus celulares”, dice Stein.

Una plática a la vez está basado en los estudios científicos con familias minoritarias, complementando con estudios que hizo el equipo de investigación con familias locales. Aunque el programa es para todas las personas minoritarias en los Estados Unidos, incluye videos diseñados específicamente para familias inmigrantes latinas, asiáticas, y afro-americanas.

¿Cuándo deben empezar a tener estas conversaciones con sus hijos?

“No hay una respuesta 100 por ciento correcta, pero sabemos que los niños empiezan a enfrentar diferencias raciales y culturas muy temprano en la escuela primaria”, dice Stein. “Los padres deben empezar a tener conversaciones que sean adecuadas para la edad y el desarrollo psicológico de sus hijos”.

Primero, Una plática a la vez recomienda que los padres se enfoquen en mensajes de orgullo cultural. Los estudios muestran que hijos que se sienten orgullosos y conectados a su grupo cultural tienen mejores resultados académicos y psicológicos.

Segundo, los padres deben enseñarles cómo responder al racismo y discriminación.

“Muchas veces, cuando hay un incidente de racismo, es muy incómodo, y los niños se sienten molestos por no haber sabido como enfrentarlo”, dice Stein. “Queremos ayudarles a reconocer estas situaciones y hacer algo en el momento”.

Por ejemplo, si los compañeros de un niño latino se burlan de él por hablar español, él puede decirles que se siente muy orgulloso de ser parte de la comunidad latina, una comunidad muy fuerte, y poder hablar dos lenguas.

Los inmigrantes latinos y asiáticos y los afro-americanos tienden manejar las situaciones de racismo en una manera diferente. Muchas veces, inmigrantes tratan de ignorar y olvidarse del racismo en vez de confrontarlo.

Para las familias afro-americanas, quienes han sufrido del racismo en los Estados Unidos por siglos, tener estas conversaciones difíciles siempre ha sido parte de criar a los hijos.

“Esto es algo que siempre hemos hecho”, dice Coard. “Familias negras hacen algo, pero a veces no tienen las conversaciones adecuadas para la edad de sus hijos. Les cuesta a los padres tener conversaciones que son reales, y que al mismo tiempo los empoderan y les dan esperanza”.

Según Coard, este tipo de trabajo con comunidades locales es muy importante porque “la sociedad actual lo requiere”.

“Estamos en un momento turbulento con respecto a las relaciones raciales”, dice ella. “Los padres necesitan herramientas porque no es fácil. Creo que este programa es un modelo que se puede usar en cualquier lugar”.

Actualmente, el equipo de investigación esta empezando a evaluar el programa, y tiene planes de compartir los videos con todo el público en el futuro. Las familias interesadas en participar en una investigación para evaluar la serie de videos pueden contactar a Stein: glstein@uncg.edu.

Para más información y para ver un video introductorio sobre el programa, visita caminoslab.org/onetalk.

Escrito por Alyssa Bedrosian, Comunicaciones Universitarias

Fotografía por Martin W. Kane, Comunicaciones Universitarias